Королевська порівняла владу з людожером

Повсюдне знищення усіх типів конкуренції – політичної, економічної, соціальної - ускладнює розвиток України як демократичної держави. Про це заявила народний депутат України (фракція «БЮТ–Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час публічної дискусії «Малий і середній бізнес: розвиток через інновації та інтернаціоналізацію», організованої Асоціацією сертифікованих присяжних бухгалтерів (АССА).

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, за її словами, «одним з чинників, який значно ускладнює розвиток України як демократичної держави, є повсюдне знищення усіх типів конкуренції – починаючи від політичної і економічної, закінчуючи – конкуренцією соціальною. Сьогодні в Україні чітко фіксується перехід від конкуренції до практики розподілу. Якщо ти близький до влади – ти дістаєш доступ до механізмів розподілу. Якщо ти в опозиції або взагалі вважаєш себе громадянином, рівновіддаленим від будь-яких політичних сил, – ти поза системою розподілу. Основи вільної конкуренції знищуються, зокрема, і силами парламенту, в якому йде припасування усієї законодавчої бази під нову розподільну реальність».

Окрім того, Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає, що відсутність діалогу між бізнесом і владою призвела до того, що 60% економіки України перебуває у тіні.

«Без довіри людей, які вкладають гроші в економіку, без довіри підприємців до державної політики, без здатності держави створювати умови для розвитку бізнесу, в Україні не буде ані інновацій, ані підприємницького буму. У країні відсутня державна політика, спрямована на те, щоб малий і середній бізнес став двигуном інновацій у державі. Держчиновники не бачать в ньому головного інструменту самозайнятості людей, здатного самореалізовуватися за відсутності виразного державного плану зі створення робочих місць. Тим самим дискредитується саме поняття економічної незалежності України», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Пасивна позиція малого і середнього бізнесу, коли люди змирилися з тією економічною політикою, яку їм нав`язує уряд, призводить до того, що влада, наче людожер з казки «з’їдає» все більше і більше бізнесменів. А підприємці ніяк не навчаться жорстко висувати вимоги уряду. Щоб обстоювати свої права, представникам малого і середнього бізнесу необхідна самоорганізація», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона закликала бізнесменів консолідуватися і вчитися настирливо обстоювати свої права перед владою, вимагати від уряду проводити адекватну економічну політику.