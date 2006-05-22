Жовтяк перебуватиме на лікарняному декілька тижнів
19:30, 22 травня 2006Політика
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Лікарі не радять йому ходити
Голова Київської обласної державної адміністрації Євген ЖОВТЯК перебуватиме на лікарняному ще декілька тижнів.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили в обласній лікарні, де губернатор знаходиться на стаціонарному лікуванні
Лікарі повідомили, що минулого року в Є.ЖОВТЯКА стався перелом основи плюсневої кістки ноги. Його було прооперовано з встановленням фіксатора.
За словами лікарів, нині сталося зміщення фіксатора, що викликало запалення м‘яких тканин. Фіксатор видалено, і нині йде процес заживлення рани, який потребуватиме 2-4 тижні.
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