Жовтяк перебуватиме на лікарняному декілька тижнів

Голова Київської обласної державної адміністрації Євген ЖОВТЯК перебуватиме на лікарняному ще декілька тижнів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в обласній лікарні, де губернатор знаходиться на стаціонарному лікуванні

Лікарі повідомили, що минулого року в Є.ЖОВТЯКА стався перелом основи плюсневої кістки ноги. Його було прооперовано з встановленням фіксатора.

За словами лікарів, нині сталося зміщення фіксатора, що викликало запалення м‘яких тканин. Фіксатор видалено, і нині йде процес заживлення рани, який потребуватиме 2-4 тижні.