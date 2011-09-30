Москаль просить "Лікарів без кордонів" відвідати Луценка в СІЗО

Народний депутат, член фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до незалежних експертів Міжнародної неурядової організації «Лікарі без кордонів» із проханням провести медичне обстеження колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА й надати незалежний медичний висновок стосовно стану його здоров’я.

Про це повідомляє сайт партії «Народна Самооборона».

«Експерти відомої міжнародної лікарської організації можуть поставити діагноз, об’єктивність якого ні в кого не викликатиме сумнівів», – впевнений Г.МОСКАЛЬ.

За його словами, після такого діагнозу «ніхто не сперечатиметься стосовно того, чи доцільно утримувати людину с таким станом здоров’я під вартою».

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКО із грудня минулого року перебуває в Лук’янівському СІЗО. За час арешту він переніс тривале голодування, оголошене ним на знак протесту після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення. Після голодування стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА погіршився.

1 вересня дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина повідомила, що екс-міністр потребує термінового лікування, оскільки у нього виявлено цироз печінки.

Після цього екс-міністра кілька разів обстежували лікарі Міністерства охорони здоров’я.

Державна пенітенціарна служба наполягає, що стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА задовільний, а Печерський райсуд Києва, який розглядає його справу, не задовольняє клопотання адвокатів про зміну стосовно нього запобіжного заходу з метою проведення лікування.