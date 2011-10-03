Литвин обурюється, що Кабмін «витирає об ВР ноги»

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН наполягає, щоб ВР не розглядала урядові законопроекти у першому читанні, доки не налагодиться діалог з Кабінетом міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламенту, коментуючи звернення лідера фракції Партії регіонів Олександра ЄФРЕМОВА за приводу того, що, незважаючи на інцидент з урядом, необхідно розглядати урядові законопроекти, які є важливими для суспільства.

Як підкреслив В.ЛИТВИН: «Я не бачив, щоб був інцидент з Кабміном, просто Кабмін перестав рахуватися з ВР». (Йдеться про ситуацію, коли 23 вересня на Годину запитань до уряду на засідання ВР не прийшла більшість міністрів – УНІАН).

Він нагадав, що законами про Регламент і Кабінет міністрів передбачено, що під час Години запитань до уряду мають бути присутні всі члени Кабміну, а в минулу пленарну п’ятницю прийшли лише троє міністрів, «а деякі навіть не спромоглися прислати заступників міністра, а прислали уповноваженого». «Я думаю, що так справа далі не піде – або ми будемо працювати, або ні», - додав голова ВР.

Він нагадав, що існує програма співпраці уряду з парламентською більшістю, яку «ніхто не читає».

«Моя пропозиція, ви можете мене проголосувати, відсторонити, зняти з роботи, моя пропозиція така: після розмови з Кабміном розглядаємо урядові законопроекти», - додав він.

За його словами, якщо у п’ятницю, 7 жовтня, Година запитань до уряду пройде нормально і «буде нормальний діалог» з урядом, то тоді буде відновлено співпрацю з Кабміном, а якщо ні – «то давайте приймати рішення».

Він підкреслив, що «ми (йдеться про ВР – УНІАН) беремо на себе удари, приймаємо непопулярні рішення, а потім виявляється, що вони нікому не потрібні були, ці рішення».

В.ЛИТВИН зазначив, що на цьому тижні до п’ятниці парламент розглядатиме лише урядові законопроекти в другому читанні, оскільки вони вже є «власністю ВР», а в першому читанні не розглядатиме. «Бо ще такого не було ніколи, щоб об ВР витирали ноги», - сказав спікер.

«Я просив би і журналістів не шукати в цьому, що хтось хоче собі сподобатись, абсолютно нічого нема, є закон і давайте його виконувати», - наголосив В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня ВР планувала заслухати інформацію віце-прем’єра Сергія ТІГІПКА щодо скасування пільг. Однак того дня спікер Володимир ЛИТВИН відмовився проводити Годину запитань до уряду через відсутність значної частини міністрів у сесійній залі.