У Києві розпочалося пленарне засідання Саміту ГУАМ, у якому беруть участь президенти країн-учасниць об’єднання – Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ і Президент Молдови Володимир ВОРОНІН.

Як гості Саміту на засіданні присутні також керівники інших держав.

Засідання відкрив Президент України В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, дводенний саміт відкрився у Києві 22 травня.

Планується, що у ході його роботи буде офіційно оголошено про перетворення ГУАМ на міжнародну організацію «Організація за демократію і розвиток – ГУАМ» зі штаб-квартирою у столиці України. Заплановано також підписання статуту організації та Спільної декларації.

У ході Саміту ГУАМ глави держав – учасниць цієї організації - обговорять питання співпраці у галузі енергетики, диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, посилення взаємодії з питань врегулювання «заморожених конфліктів», реалізацію рамкової програми ГУАМ-США, а також подальший розвиток галузевої співпраці.