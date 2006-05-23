У Єханурова дві проблеми: соціалісти в уряді і “регіонали” в опозиції

Прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що міністри – члени Соцпартії є професіоналами, однак з ними досить важко домовлятися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ефірі радіо “Ера”. “Це професійні люди, але є проблема відносин”, - сказав прем’єр.

Ю.ЄХАНУРОВ висловив жаль, що в українській політиці досить поширений принцип: “Я у владу піду, але так, щоб не відповідати”.

Водночас, за словами прем’єра, в результаті “шалених дискусій” уряд все одно приймає на кожному засіданні з півсотні рішень.

Як відомо, в уряді працюють три соціалісти: міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, міністр освіти та науки Станіслав НІКОЛАЄНКО, міністр агрополітики Олександр БАРАНІВСЬКИЙ. Ще один представник Соцпартії – Валентина СЕМЕНЮК – очолює Фонд державного майна України.

Водночас, Єхануров підкреслює, що не хоче бачити Партію регіонів в опозиції

“Буде дуже важко працювати, коли у парламенті 186 депутатів працюватимуть проти”, - сказав прем’єр.

Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що для спокійної роботи і проведення серйозних реформ в економіці було б дуже добре зробити так, щоб протягом 3,5 наступних років Україна жила без виборів.

Прем’єр також підкреслив, що Партія регіонів представляє значну частину українського суспільства. “Врешті-решт, ну, постріляли одне одного, але всі ми українці”, - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.