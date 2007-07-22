Папа Римський просить не відкривати можливості для пекла

Папа Римський Бенедикт Шістнадцятий закликав до миру в усьому світі, відмови від кровопролитних воєн і прояву жорстокості на планеті. Про це повідомляє РІА «Новости».

"Я закликаю до рішучої відмови від гонки озброєнь, закликаю відмовитися від спроб вирішувати нові ситуації старими методами", - звернувся понтифік до віруючих, присутніх на головній площі містечка Лоренцаго-ді-Кадоре, де Папа проводить канікули.

"У ці дні я особливо відчуваю болючі зіткнення кровопролитних битв і проявів жорстокості, які відбуваються в різних частинах світу", - сказав він, нагадуючи про ситуацію в Афганістані, Іраку, Ізраїлі і на палестинських територіях, а також про нові складнощі у відносинах Росії і США.

"Якби люди жили в мирі з Богом і між собою, Земля була б схожа на Рай. Зло зіпсувало божественний задум. Люди ведуть війну один проти одного. Таким чином, у цьому чудовому саду, котрим і є світ, відкриваються можливості для пекла", - додав глава римсько-католицької церкви.