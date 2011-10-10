Адвокат Тимошенко думає, що вирок читатимуть 3-4 години

Захист колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на даний час ще не має інформації щодо точної дати та часу оголошення їй судового вироку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ біля будівлі Печерського районного суду Києва.

«Зараз 12-та година, 10 жовтня, і на цей момент адвокати Юлії ТИМОШЕНКО не отримали якоїсь нової інформації відносно точного часу, точної дати проголошення рішення Печерського суду. Як ми пам’ятаємо, суд оголосив про те, що він розпочне засідання 11-го числа зранку орієнтовно. Оцей термін «орієнтовно» - це позиція невизначеності того, коли буде проголошено рішення», - сказав М.СІРИЙ.

Як наголосив адвокат, з точки зору правової визначеності суду треба було би більш чітко визначити дату, аби і захист, і Ю.ТИМОШЕНКО, і суспільство чітко знали, коли буде проголошено це рішення.

«Сьогодні ситуація така, що ми не отримали нової інформації, по-перше. А по-друге, зберігається невизначеність через те, що суддя КІРЄЄВ зорієнтував усіх, що буде орієнтовно 11-го числа. Тобто, невизначеність залишається до цього моменту», - наголосив М.СІРИЙ.

В цілому він оцінює, що зачитування вироку Ю.ТИМОШЕНКО може тривати три-чотири години.