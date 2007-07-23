Симоненко хоче створити ”лівий” блок

Комуністична партія України запропонувала лідерам лівих партій об`єднатися для перемоги на виборах.

Про це в неділю заявив лідер КПУ Петро Симоненко, пише газета "Комерсант-Україна".

За словами першого заступника глави Верховної ради V скликання, члена президії ЦК КПУ Адама Мартинюка, "шанувальники лівих ідей повинні бути в одній партії".

Депутат V скликання від КПУ Олексій Бабурін відзначив, що представники КПУ не тільки звернулися з відповідною пропозицією до лідерів лівих партій, зокрема до лідера Прогресивної соціалістичної партії Наталі Вітренко, але й запропонували їм спільну участь у парламентських виборах.

Утім, за словами Бабуріна, відповіді від них поки не надійшло. "Звичайно, було б добре після нашого з`їзду (КПУ) провести об`єднавчий з`їзд блоку лівих партій, але цю ідею поки не вдається реалізувати – заважають амбіції окремих лідерів", - сказав він.

Між тим, Симоненко говорячи про ініціативу комуністів об`єднати партії лівої орієнтації, зволів не згадувати про плани створення "блоку лівих".

"Зараз нас турбує те, що голоси виборців, віддані за більшість лівих партій, що у результаті виборів не пройдуть у парламент, будуть перерозподілені між представникам великого бізнесу. Цим і продиктована наша пропозиція", - заявив він.

За словами "комуніста" Спіридона Кілінкарова, першим кроком до злиття лівих в одну партію має стати об`єднання в єдиний виборчий блок на виборах 30 вересня.

"КПУ – єдина політична сила, що сьогодні гарантовано проходить у парламент. Тому ті політичні партії, які це розуміють, але все одно збираються йти на вибори, будуть діяти проти лівого руху", - заявив він.

"Якби наші однодумці, скажімо Соцпартія і ПСПУ, погодилися мобілізувати лівий електорат під прапорами Компартії, за участю представників СПУ і ПСПУ в списках КПУ, зрозуміло, це було б нормально", - вважає Кілінкаров.

У свою чергу, Вітренко спростувала факт заклику КПУ об`єднатися. "Комуністи не тільки ніколи не зверталися до нас із пропозицією об`єднатися, але й відкинули нашу пропозицію піти на вибори 2002 року в одному блоці", - скзала вона, додавши, що вже не розглядає ні КПУ, ні Соцпартію, як можливого союзника.

"Це якась провокація", - сказав і депутат V скликання від СПУ Василь Сильченко з приводу нібито звернення КПУ.

Українська правда