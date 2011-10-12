12 депутатів заявили про перехід до Кличка

12 депутатів місцевих рад Луганської області, обрані до Рубіжанської міської ради, Мєловської районної ради, селищних рад Краснодонського району і Кіровська, заявили сьогодні про перехід до партії «Український Демократичний Альянс за Реформи», яку очолює Віталій КЛИЧКО.

Про це УНІАН повідомив лідер Луганської міської організації партії «УДАР» В‘ячеслав СЕРПОКРИЛОВ.

За його словами, до команди В.КЛИЧКА перейшли представники Компартії, Громадянської партії «Пора» і Партії промисловців і підприємців.

«У Мєловській районній раді до команди «УДАРу» перейшла ціла депутатська фракція з восьми чоловік. Є і безпартійні депутати. Тепер усі вони стали соратниками Віталія КЛИЧКА. Не дивно, що зростає попит на абсолютно нових політичних лідерів, які не набили оскому за останні 20 років. Сьогодні громадяни не тільки хочуть змінити принципи, на яких будуються політика і влада, але й готові внести свій особистий внесок у цей процес», - сказав В.СЕРПОКРИЛОВ.

Він підкреслив, що і сам перейшов з партії «Пора» до «УДАРу».

В.СЕРПОКРИЛОВ зазначив, що незабаром Луганський осередок партії «УДАР» поповниться і депутатами від «Сильної України», які не згодні з рішенням свого лідера про злиття з Партією регіонів. Зокрема, йдеться про депутатів Новопсковської райради.