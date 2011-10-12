БЮТ зібрав обласних керівників

Партія «Батьківщина» розпочне акцію спротиву нинішній владі у всіх регіонах України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член партії «Батьківщина», заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене вчора на екстреному засіданні парламентської фракції «БЮТ-Батьківщина» за участю керівників обласних партійних організацій «Батьківщини».

Як сказав М.ТОМЕНКО, фракція «БЮТ-Батьківщина» наступного пленарного тижня вимагатиме внесення змін до чинного законодавства щодо декриміналізації статей, за якими переслідуються Юлія ТИМОШЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО та інші опозиціонери. «Фракція буде застосовувати всі законні методи, аби забезпечити розгляд у другому читанні відповідного законопроекту вже на наступному пленарному тижні», - сказав він.

М.ТОМЕНКО нагадав, що готується відповідне подання до Апеляційного суду щодо оскарження вироку Ю.ТИМОШЕНКО.

«Також ухвалене рішення не згортати наметове містечко біля суду, а також розпочати активну роботу на регіональному рівні для проведення акцій спротиву нинішній владі», - сказав віце-спікер.