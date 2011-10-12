Кличко закликає протестувати проти згортання демократії

Лідер партії УДАР Віталій КЛИЧКО вважає, що нинішня ситуація в Україні вимагає від громадян активної громадянської позиції, закликає всіх небайдужих українців не боятися висловлювати свою думку і протестувати проти згортання демократії і встановлення диктатури в Україні.

Про це лідер партії УДАР заявив в ефірі «5-го каналу» в програмі “Час-Тайм” зі студії у Вашингтоні, де він зараз перебуває з робочим візитом, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

“Коли немає діалогу між владою й опозицією, коли один за одним опиняються у в`язниці лідери опозиції, - це кроки до авторитаризму і диктатури. Я не хочу, щоб ми опинилися в ситуації Білорусі”, – зазначив В.КЛИЧКО.

На його думку, за політичні рішення і прорахунки політики мають нести політичну, а не кримінальну відповідальність.

“Мало хто сьогодні сумнівається, що вирок Юлії ТИМОШЕНКО – політично вмотивований. І будь-хто з опозиції може опинитися на її місці”, – підкреслив В.КЛИЧКО.

За його словами, «політичний процес над Юлією ТИМОШЕНКО підвищив градус в українському суспільстві». «Один з найважливіших кроків, щоб не втратити майбутнє країни, – це чесні вибори до Верховної Ради», – вважає В.КЛИЧКО.

“Треба змінити політиків, що сьогодні при владі, на нових, тих, хто обстоює не корпоративні інтереси, а працюватиме на зміни і реформи. УДАР розраховує на небайдужих людей, які готові відстоювати свою думку, ідеали і протестувати проти недемократичного сценарію розвитку країни, а не бути диванними експертами”, - наголосив він.

При цьому голова партії висловив переконання, що опозиція та її лідери, зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО і колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, мають бути допущені до участі у парламентських виборах, що відбудуть восени наступного року.

На запитання, ким він себе сьогодні відчуває – спортсменом чи політиком, В.КЛИЧКО відповів, що все більше часу віддає розбудові партії й формуванню сильної команди, здатної виправдати довіру українців.

“6-7 тижнів на рік я – спортсмен, а весь інший час – політик, і багато працюю саме в цій площині. Але спорт, звичайно, залишається у моєму серці”, - сказав він.

В.КЛИЧКО перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки. У ході візиту заплановані його зустрічі з представниками влади, членами Конгресу, лідерами Демократичної та Республіканської партій, експертами та аналітиками, представниками неурядових організацій.

До візиту до США лідер УДАР відвідав Німеччину, де взяв участь у з`їзді молодіжного союзу Християнсько-демократичний союз. Ця партія, очолювана канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, визначила УДАР своїм єдиним політичним партнером в Україні.