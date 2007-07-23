Янукович на з`їзді ПР представлятиме область, де у нього вцілили яйцем

Учасники звітної конференції Івано-Франківського обласного відділення Партії регіонів висунули делегатами на 10-й з`їзд Партії регіонів голову партії, прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, голову обласного відділення Партії регіонів, народного депутата України 5-го скликання Володимира ЛИЧУКА, члена Політради партії, народного депутата Ігоря ЗВАРИЧА та голову Івано-Франківської міської організації Партії регіонів, депутата міськради Ігоря ДУТКУ. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківської обласної організації Партії регіонів.

На конференції також було розглянуто питання «Про роботу парторганізацій області з виконання передвиборних програм 2006 року та завдання, що випливають із сучасної суспільно-політичної ситуації в державі”, прийнято до лав партії 4 нових членів, які представляють молодіжну організацію «Союз молоді регіонів України».

За словами голови обласного відділення Партії регіонів народного депутата В.ЛИЧУКА, на Івано-Франківщині рейтинг Партії регіонів зріс до 6 відсотків і є найвищим в області з часу її створення. «Цьому сприяли, в першу чергу, ефективна діяльність коаліційного уряду, парламентської коаліції національної єдності на загальнонаціональному рівні, а також реалізація прийнятих радою обласного відділення програм «Регіон-взаємодія», «Депутат і регіон», ініціативи «Прикарпатські регіонали - з добрими справами до людей», які знаходять підтримку не лише серед однопартійців, а й серед населення області», - наголосив В.ЛИЧУК.