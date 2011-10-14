СБУ не пред’явило обвинувачення Тимошенко, а тільки намагалося

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що слідчі СБУ не пред’явили обвинувачення екс-прем’єру Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Вони (СБУ – УНІАН) сказали, що звинувачення пред’явлене. Я хочу сказати, що ніякого звинувачення не пред’явлено. Вони пробували це робити в позазаконний спосіб, вчора ввечері десь біля 8-ї години вечора», - сказав А.ТУРЧИНОВ.

При цьому, за його словами, вчора адвокати екс-прем’єра знаходилися у слідчому ізоляторі до 18-ї години вечора, а як тільки вони залишили приміщення СІЗО, слідчі СБУ намагалися незаконно провести допит.

Перший заступник голови партії «Батьківщина» нагадав, що згідно з законодавством, пред’явлення обвинувачення особі, яка знаходиться у слідчому ізоляторі, може відбуватися лише за присутності її адвокатів. «Не було допущено до цієї справи жодного адвоката, з матеріалами, безумовно, ніхто не знайомився, ніяких попередніх допитів з цього питання також не було», - додав він.

«Справа знову фальшується і, безумовно, що такі дії перекреслюють всі сподівання, що чинне керівництво України зробить хоч якісь висновки з позицій і заяв, що пролунали від провідних країн світу. Відкриваючи нові слідчі дії, нові процеси, мета яких тільки одна – не випустити Юлію ТИМОШЕНКО із в’язниці», - резюмував О.ТУРЧИНОВ.

Перший заступник голови партії «Батьківщина» переконаний, що нову кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО порушено за вказівкою чинного Президента.

Як повідомляв УНІАН, СБУ порушила стосовно Ю.ТИМОШЕНКО кримінальну справу за покладання боргів корпорації "Єдині енергетичні системи України" на бюджет України.

Слідство обвинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що вона перевела борг ЄЕСУ перед Міноборони Росії на суму 405 млн. 500 тис. дол. на державний бюджет України.

За словами начальника Головного слідчого управління СБУ Івана ДЕРЕВ‘ЯНКА, Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом і фактичним власником корпорації "Єдині енергетичні системи України", за попередньою змовою з колишнім прем`єр-міністром Павлом ЛАЗАРЕНКОМ зробила замах на розтрату коштів держбюджету України в особливо великих розмірах шляхом покладання на Кабінет міністрів України зобов`язань приватної корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ.

Як сказав І.ДЕРЕВ‘ЯНКО, 12 жовтня Ю.ТИМОШЕНКО пред`явлено звинувачення у здійсненні злочину за ч.2 ст.15 (замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі - УНІАН) і ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою - УНІАН) Кримінального кодексу.