На кошти однопартійців Тимошенко встановили пам’ятник Бандері

Пам’ятник провідникові ОУН Степанові Бандері урочисто відкрито та освячено сьогодні, 14 жовтня, у селі Великосілки Кам’янко-Бузького району на Львівщині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної організації Всеукраїнського об`єднання “Батьківщина”.

Ідея встановлення та меценатство належить голові Кам’янко-Бузької районної організації ВО «Батьківщина» Василю РАДЧУКУ та місцевим партійцям.

За словами В.РАДЧУКА, у цьому селі досі мешкають ветерани ОУН-УПА, для яких ця подія чи не найважливіша за роки незалежності України. На відкритті постаменту, окрім ветеранів, були присутні мешканці села, учні та вчителі місцевої школи, біля якої й споруджено пам’ятник.

Як зазначив у своєму виступі лідер Львівської «Батьківщини» Роман ІЛИК, «Степан Бандера очолив покоління людей – сильних, незламних духом, які свідомо готові були віддати життя за Україну. Таких, як Роман Шухевич, Ярослав Стецько, Микола Лебідь, Василь Кук та тисячі інші, імені яких вписані в історію ОУН-УПА. Тюрми, концтабори, смертні вироки – ніщо не зупиняло їх у прагненні жити у вільній, незалежній Україні».

За його словами, звання Героя видатного українця не зможе позбавити жоден суд. «Бо жодними заборонами, вироками та вердиктами неможливо ліквідувати національну пам’ять і патріотизм мільйонів українських громадян. Герої – це ті, хто живуть у серцях людей, а не указах президентів», - сказав Р.ІЛИК.