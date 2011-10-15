Королевська: за словами про реформи - суцільний крадіж

Красти і проводити реформи одночасно неможливо. За реформаторською риторикою української влади ховається самоправство бюрократії, поголовний крадіж серед чиновників, погіршення умов ведення бізнесу і наступ на соціальні права громадян.

Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА - народний депутат України (фракція «БЮТ – Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва під час публічних дебатів «Економічні реформи допоможуть подолати корупцію в Україні», організованих Фондом ефективного управління.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, вона вважає, що системна корупція, яка в Україні досягла загрозливих розмірів, має бути викоренена ще до початку масштабних реформ. «Владі слід максимально обмежити втручання чиновників у сферу бізнесу, ліквідувати корупційні функції, передати частину державних повноважень саморегулюючим організаціям, перенавантажити самі корупційні структури і провести дійсно масштабну дерегуляцію. Країні необхідна система якісного оновлення бюрократії. Але без всеосяжного антикорупційного проекту всі ці зусилля не принесуть очікуваного результату», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Боротьба з корупцією досягла таких висот, що вже ніяких хабарів не вистачає. Ці слова дуже точно характеризують результати реформ у сфері боротьби з корупцією. Говорити про реформи як про спосіб подолання корупції – це найбільший політичний обман. За реформаторською риторикою ховається самоправство бюрократії, поголовна крадіжка чиновників, погіршення умов ведення бізнесу і наступ на соціальні права громадян», - заявила депутат.

Вона переконана: «Не можна доручати корупційній бюрократії проведення реформ. Це все одно, що доручити барменові боротися з алкоголізмом у барі. Нинішня бюрократія нічого не доведе до кінця або перекрутить суть будь-яких перетворень. Бюрократія успішно відтворює корупцію. Боротьба з корупцією перетворюється на політичний інструмент: переслідування політичних супротивників, посилення вертикалі влади шляхом демонстративного покарання корупціонерів, що не підкоряються цій владі».

На думку народного депутата, економічні реформи не допоможуть подолати корупцію, якщо на це не буде політичної волі у керівництва країни. «Розмір хабарів в Україні перетворився на своєрідний індекс Доу-Джонса. Якщо обсяг хабарів зростає – значить, є економічне зростання в даній галузі. З корупцією можна або боротися, або співробітничати. Третього не дано. Проводити реформи, не подолавши корупції, означає намагатися досягти з корупцією компромісу. Не сумнівайтеся, що ви і не побачите, як опинитеся співучасником! Це все одно, що оголосити ліс заповідником і чекати, що браконьєри добровільно перетворяться на лісників», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського Комітету назвала три умови, які необхідно виконати, щоб успішно подолати корупцію. «Перше - мати політичну волю на зміну самої моделі економічних і політичних відносин у країні. Друге - політики і чиновники повинні почати з себе, тому що красти і проводити реформи одночасно неможливо. Третє – необхідний консолідований запит суспільства на такі зміни, підкріплені політичними вимогами. Реформами мають зайнятися нові некорумповані особи в політиці та державному управлінні», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.