Громадські організації вимагають відставки чинної влади

Низка громадських організації України спільно з профспілками обговорить можливість проведення в Києві 48-годинного загальнонаціонального страйку.

Про це вчора на прес-конференції в УНІАН заявив глава Громадського конституційного комітету Юрій ЗБІТНЄВ.

За його словами, це питання обговорюватиметься на Загальногромадянському конгресі в Києві, проведення якого заплановано 11 листопада.

«Я думаю, там буде поставлено ультиматум владі. Ми ініціюватимемо загальнонаціональний 48-годинний страйк, який стане початком загальнонаціональних акцій протесту», - відзначив Ю.ЗБІТНЄВ.

За його словами, проведення цієї акції змусить уряд і Президента Віктора ЯНУКОВИЧА піти на діалог. Мета акції – відставка чинної влади, зміна системи влади шляхом створення всеукраїнських конституційних зборів.

«Ми бачимо, що сьогодні чиниться значний тиск на владу ззовні, проте діалогу немає. Ми робитимемо все, щоб сьогодні максимально посилити тиск на владу. …Вимога одна: ті, хто сьогодні при владі, мають піти», - сказав Ю.ЗБІТНЄВ.

Він також повідомив, що Громадський конституційний комітет підтримає профспілкові організації у проведенні в Києві 17 жовтня «Маршу проти бідності».

У свою чергу перший заступник голови громадської організації «Ніхто, окрім нас» Борис НОВОЖИЛОВ, повідомив, що на сьогоднішньому Загальногромадянському форумі в Києві громадські організації висунули вимогу саморозпуску чинного складу парламенту до 3 листопада.

«Було висунуто ультиматум Верховній Раді: якщо до 3 листопада вона не саморозпуститься, 5 листопада в Києві відбудеться установче засідання Громадянської Ради, яка ухвалить рішення про єдину акцію протесту», - сказав він, зазначивши при цьому, що до Громадянської Ради передбачається делегувати по три представники від кожного регіону.