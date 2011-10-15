Грищенко побачив суттєвий прогрес у переговорах з ЄС щодо асоціації

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО відзначає суттєвий прогрес у переговорах з ЄС щодо угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі.

Про це він сказав в ефірі каналу «Інтер», відповідаючи на запитання, чи не свідчать різкі заяви представників різних країн щодо справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, що переговори про укладення угоди про асоціацію опинились під загрозою зриву.

За словами міністра, переговори «продовжуються, і ми за останній час досягли дуже серйозного прогресу».

«Сьогодні є цілком очевидним, що угода про асоціацію сама по собі не є подарунком для України. Це угода, яка потрібна і українському народу, українській нації, Українській державі, але також і Європейському Союзу», - наголосив він.

За словами К.ГРИЩЕНКА, на сьогодні «головне - це сконцентруватися на тому, щоб завершити практично останню фазу цих переговорів з тим, щоб вийти на домовленості, з якими ми будемо жити тривалий час».

Він зазначив, що в політичній частині угоди є декілька питань, які Україна має остаточно узгодити з ЄС.

«Але в цілому ця робота триває. Вона є цінною як для нас, так і для Європи», - підкреслив міністр закордонних справ України.

На запитання, чи відбудеться наступного тижня візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, К.ГРИЩЕНКО чітко не відповів.

«Нам важливо розуміти, яким чином в Європі усвідомлюють нашу роль і наші можливості, особливо в умовах серйозної фінансової кризи, з якою стикається не просто Європа, а й весь світ, а також те, що може бути корисним з точки зору поєднання наших реформаторських зусиль з тим, що очікує Європа від держави, яка намагається і буде укладати угоду про асоціацію. Для цього потрібен діалог на всіх рівнях, включаючи політичний, тому ми готуємось до контактів на самому високому політичному рівні. Питання не в конкретній даті, питання в тому, щоб ми могли вийти з такого контакту з певним відчуттям реального прогресу з тим, щоб домовленості, які можуть бути досягнуті щодо угоди, були практичними, результативними і дозволили нам фіксувати цей прогрес», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня дипломатичні джерела в ЄС повідомили про те, що лідери ЄС розглядають можливість скасувати запрошення В.ЯНУКОВИЧУ відвідати Брюссель 20 жовтня.

13 жовтня у дипломатичних джерелах ЄС повідомили, лідери Євросоюзу планували не скасувати зустріч з українським Президентом, а використати її для того, щоб донести важливість дотримання Києвом демократичних стандартів.