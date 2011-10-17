Круглий стіл «Вибори-2012: чи буде боротьба?»
У середу, 19 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вибори-2012: чи буде боротьба?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Якою буде повістка виборчої кампанії 2012 року?
2. Чи зможе українська опозиція об'єднатися заради перемоги?
3. Хто переможе в боротьбі за звання «Головний опозиціонер України»?
4. Чи відіб'ється під кінець майбутніх виборів тотальне розчарування українців у сьогоднішніх політиках?
Учасники круглого столу:
1. Інна БОГОСЛОВСЬКА – народний депутат України (фракція Партії регіонів).
2. Степан КУРПІЛЬ – народний депутат України (БЮТ).
3. Андрій ІЛЛЄНКО – член політради В «Свобода».
4. Андрій КУЛИКОВ – журналіст, ведучий програми «Свобода слова».
5. Представник фракції «Наша Україна – Народна самооборона».
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