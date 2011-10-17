У середу, 19 жовтня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вибори-2012: чи буде боротьба?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Якою буде повістка виборчої кампанії 2012 року?

2. Чи зможе українська опозиція об'єднатися заради перемоги?

3. Хто переможе в боротьбі за звання «Головний опозиціонер України»?

4. Чи відіб'ється під кінець майбутніх виборів тотальне розчарування українців у сьогоднішніх політиках?

Учасники круглого столу:

1. Інна БОГОСЛОВСЬКА – народний депутат України (фракція Партії регіонів).

2. Степан КУРПІЛЬ – народний депутат України (БЮТ).

3. Андрій ІЛЛЄНКО – член політради В «Свобода».

4. Андрій КУЛИКОВ – журналіст, ведучий програми «Свобода слова».

5. Представник фракції «Наша Україна – Народна самооборона».

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).