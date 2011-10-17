Опозиція вимагає негайного розгляду законопроекту Януковича

11:51, 17 жовтня 2011
Політика
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З чим Президент подасться до Брюсселя?

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає від Верховної Ради вже завтра розглянути у другому читанні законопроект щодо декриміналізації статей Кримінального кодексу України, за якими судять представників опозиції – екс-прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО і колишнього главу МВС Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів заявив керівник фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО.

«Ми пропонуємо невідкладно розглянути в другому читанні президентський законопроект», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

«Завтра зранку можна проголосувати постанову про прискорений розгляд і завтра після обіду розглянути законопроект в цілому», - вважає він.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що в разі ухвалення і підписання відповідного закону Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час поїздки до Брюсселю зміг би сказати європейським політикам, що питання про переслідування опозиції зняте.

Відповідну позицію фракції «БЮТ-Батьківщина» підтримав лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО, зауваживши, що розгляд цього законопроекту є вкрай важливим і невідкладним.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

8 жовтня віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО заявив, що фракції опозиції узгодили спільні поправки до законопроекту про декриміналізацію економічних злочинів, ухвалення яких зніме політичні переслідування.

 

 

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