Відкриття експозиції троянд у Національному ботанічному саду

У вівторок, 25 жовтня, Національний Ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України запрошує на відкриття нової експозиції рослин «Трояндовий струмок». Таким чином буде завершено один з наймальовничіших ландшафтних ансамблів ботанічного саду разом з розарієм, гірським садом та ділянкою топіарного мистецтва.

У відкритті експозиції візьмуть участь:

Наталія ЗАІМЕНКО - директор Національного Ботанічного саду ім. М.М. Гришка.

Олександр МАКСИМЧУК - президент Асоціації благодійників України.

Юджин УОЛШ - генеральний директор компанії «Імперіал Тобакко» в Україні.

Урочисте відкриття експозиції - об 11:00.

Акредитація представників ЗМІпроводиться за телефоном (096) 976-48-50. Контактна особа – Ольга ДЮБА, прес-секретар Національного ботанічного саду.

Місце збору для ЗМІ – центральний вхід до Ботсаду (вул. Тимирязівська, 1) з 10:40 до 11:00.