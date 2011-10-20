Україна та ЄС узгодили основні параметри торговельної частини Угоди

Україна та Європейський Союз узгодили основні параметри торговельної частини угоди про асоціацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомили сьогодні на конференції у Європарламенті комісар ЄС з питань торгівлі Карел Де ГУХТ та перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«Вчора ввечері Андрій КЛЮЄВ та я досягли згоди про всі параметри торговельної угоди», - сказав комісар ЄС.

«Це дає можливість завершити технічно переговори про угоду про асоціацію, включаючи зону вільної торгівлі до кінця року», - додав він.

У свою чергу, А.КЛЮЄВ наголосив, що сторонам вдалося погодити усі ключові положення торговельної частини угоди про асоціацію.

«Ми доручили експертам провести необхідну технічну роботу найближчим часом», - сказав він.

Перший віце-прем’єр також подякував європейській стороні за досягнення згоди у складні часи економічної кризи та внутрішніх реформ, як в Україні, так і в Євросоюзі.

К. Де ГУХТ також повідомив, що відповідно до торговельної частини угоди про асоціацію українські закони і стандарти стануть сумісними з європейськими торговельними правилами.

У тому числі, за словами єврокомісара, у випадку виконання угоди навіть законодавство України у таких сферах, як державні закупівлі чи конкурентна політика, буде достатньо схожим на законодавство ЄС.

Комісар наголосив, що реалізація угоди дасть можливість створити в Україні передбачуваний бізнес-клімат, а також залучити нові інвестиції, оскільки зона вільної торгівлі надасть більшої впевненості інвесторам.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі має стати складовою частиною угоди про асоціацію, переговори про яку сторони розпочали у 2007 році.