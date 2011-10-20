Могильов клянеться, що не погрожував Ландіку-старшому

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що не погрожував народному депутату України від Партії регіонів Володимиру ЛАНДІКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МОГИЛЬОВ заявив журналістам у Кабінеті міністрів України.

«Це брехня і марення. Я ЛАНДІКА бачив один раз, коли він вибачався за той випадок. Більше я його не бачив, і ніякого стосунку до батька ЛАНДІКА не маю», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

За даними LB.ua, 19 жовтня в парламенті народний депутат від Партії регіонів В.ЛАНДІК заявив, що А.МОГИЛЬОВ погрожував йому. За його словами, глава МВС вирішив "вилити свою ненависть" на його дітей, "знищити сім`ю".