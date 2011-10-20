Тейшейра: Європа не могла уявити того, що сталося в Україні

Посол Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА впевнений, що Україна не може продовжувати жити в умовах, які лише здаються демократичними. Про це дипломат заявив у інтерв`ю журналу Weekly.uа.

Коментуючи рішення суду у справі Юлії ТИМОШЕНКО, посол відзначив, що в Україні діє застаріле законодавство, і саме за ним було ухвалено вирок екс-прем`єру. «В Україні досі існує законодавство часів СРСР, яке не адаптоване до умов демократичної країни. Змінити його потрібно було вже давно», - сказав посол.

Ж.ТЕЙШЕЙРА заявив, що в Європі вкрай здивовані тим, що зараз відбувається в Україні. «Півтора роки тому, коли до влади прийшов новий уряд, неможливо було навіть уявити деякі події, що сталися», - відзначив дипломат.

Після того, як зірвався візит українського Президента до Брюсселя, посол не став прогнозувати, чи відбудеться запланований саміт Україна-ЄС. «Я зараз не хочу говорити, відбудеться саміт чи ні. Скажу лише, що в рамках нинішнього діалогу з Україною саміт Україна-ЄС заплановано на кінець 2011 року. Але ніхто не може знати, що станеться завтра, - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА. – Ми не можемо передбачити розвиток подій в Україні. Але сподіваємося, що робота, яку ми провели, дасть свої результати і переговори щодо цієї угоди завершаться».

Відповідаючи на питання, чи не перекреслить українську євроінтеграцію підписання договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД, Ж.ТЕЙШЕЙРА відповів: «Процес переговорів щодо угоди про асоціацію з ЄС почався на прохання української сторони. Минулого року після президентських виборів нова влада заявила про те, що дотримується попередніх цілей, і навіть було ухвалено спеціальний закон, згідно з яким євроінтеграція названа пріоритетом зовнішньої політики України. Українська влада суверенна і може ухвалити будь-яке рішення, яке вважає за доцільне. І вона відповідальна лише перед народом України».