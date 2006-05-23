Партія регіонів фактично вже керує Одеською облрадою

Першу сесію Одеської обласної ради 5-го скликання відкрив сьогодні о 15.00 член обласної територіальної виборчої комісії Микола ЛОБАНОВ, який представляє у виборчкомі обласну організацію Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, однак одразу ж заступник голови і секретар облвиборчкому Олена ІВЧЕНКО та Оксана ТИМЧЕНКО зробили публічні заяви у сесійній залі облради про те, що обласний тервиборчком не уповноважував М.ЛОБАНОВА відкривати і вести пленарні засідання сесії. «Голосування з цього приводу в обласній виборчій комісії не було, - наголосила секретар облвиборчкому О.ТИМЧЕНКО, - а тому сесію не можна назвати легітимною».

Після цього О.ІВЧЕНКО оприлюднила одержану близько 14.00 телеграму з Кишинева від голови Одеського обласного тервиборчкому Володимира БІЛОУСЮКА, завізовану місцевим лікарем КОЖУХАРЕМ, що В.БІЛОУСЮК перебуває у Кишиневі у зв’язку з тяжкою хворобою свого батька і прибуде до Одеси 24 травня.

Всупереч цим заявам член виборчкому М.ЛОБАНОВ зачитав прізвища новообраних депутатів обласної ради, а голова робочої групи з підготовки сесії, член Партії регіонів Микола ТИНДЮК почав вести сесію.

Група активістів Партії регіонів почала витискувати з президії членів облтервиборчкому, які скандували: «Усе, що тут твориться, незаконно».

Після невеликої перерви головуючий на сесії М.ТИНДЮК ініціював проведення виборів лічильної комісії і формування фракцій Одеської облради.

Зараз оголошено перерву у засіданні: депутати обирають голову лічильної комісії.