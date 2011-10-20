У Євросоюзі поки не знають нової дати візиту Януковича

У Європейському Союзі поки не знають нової дати візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майя КОЩАНЧИЧ.

«Я не можу підтвердити, що ми маємо нові дати візиту українського Президента», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, який було запланований попередньо на сьогоднішній день, 20 жовтня.