У Євросоюзі поки не знають нової дати візиту Януковича
16:03, 20 жовтня 2011Політика
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Інформація від Майї Кощанчич
У Європейському Союзі поки не знають нової дати візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомила речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майя КОЩАНЧИЧ.
«Я не можу підтвердити, що ми маємо нові дати візиту українського Президента», - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти візит В.ЯНУКОВИЧА до Брюсселя, який було запланований попередньо на сьогоднішній день, 20 жовтня.
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