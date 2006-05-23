Українські дизайнери розкажуть про проблеми свої і високої моди. Прес-конференція в УНІАН

15-00 - В УНІАН відбудеться прес-конференція провідних українських дизайнерів та баєрів на тему: «Чи існує українська висока мода? Чи цікава вона європейцям? Чи є перспективи культивації в масах високої моди в Україні?». В прес-конференції візьмуть участь – українські дизайнери Олександр Гапчук і Людмила Кисленко, власниця бутіка «Nasche»» Наталія Якушева, виконавчий директор мультібрендового бутіка провідних українських дизайнерів «Nasche» Ярослав Кульчицький. Під час прес-конференції відбудеться слайд-презентація останніх колекцій провідних українських модельєрів (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).