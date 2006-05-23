Українські дизайнери розкажуть про проблеми свої і високої моди. Прес-конференція в УНІАН

17:15, 23 травня 2006
Політика
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15-00 -  В УНІАН відбудеться прес-конференція  провідних українських дизайнерів та баєрів на тему: «Чи існує українська висока мода? Чи цікава вона європейцям? Чи є перспективи  культивації в масах високої моди в Україні?». В прес-конференції візьмуть участь – українські дизайнери Олександр Гапчук і Людмила Кисленко, власниця бутіка «Nasche»» Наталія Якушева, виконавчий директор мультібрендового бутіка провідних українських дизайнерів «Nasche»   Ярослав Кульчицький. Під час прес-конференції відбудеться  слайд-презентація  останніх колекцій провідних українських модельєрів  (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). 

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