Тігіпко заявив, що об'єднання його партії з ПР підтримали всі

Лідер «Сильної України» Сергій ТІГІПКО заявляє, що усі регіональні конференції цієї політсили підтримали її об'єднання з Партією регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Сильна Україна», про це він заявив, виступаючи сьогодні на засіданні Національного Бюро партії, що відбулося у Києві.

За даними прес-служби, на засіданні було підбито підсумки внутрішньопартійної дискусії щодо об'єднання «Сильної України» з Партією регіонів.

С.ТІГІПКО вкотре підкреслив, що головною метою об'єднання він бачить «можливість поглибити реформи і зробити перший крок у модернізації політичного простору, почавши укрупнення українських партій».

«Усі регіональні конференції підтримали об'єднання, підтримали необхідність продовження реформ», - сказав він.

Лідер «Сильної України» вважає, що на даному етапі важливо врахувати усі конструктивні пропозиції, які звучали під час регіональних конференцій.

«Нам необхідно виробити спільну програму дій і максимально залучити актив «Сильної України» для роботи. Це має стати основою співпраці», – зазначив С.ТІГІПКО.

«Члени Національного Бюро підтримали лідера. Пропозицію буде винесено на розгляд делегатів з'їзду «Сильної України», який відбудеться завтра, 22 жовтня, у Києві», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі також нагадали, що 16 серпня С.ТІГІПКО і голова Партії регіонів Микола АЗАРОВ оголосили про можливе об'єднання «Сильної України» і ПР з метою консолідації реформаторських зусиль.