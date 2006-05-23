Розпочнеться акція ”На велосипеді на роботу. Весна-2006”

24 травня 2006 р. відбудеться акція "На велосипеді на роботу. Весна-2006." Близько тисячі велосипедистів проїдуть центром міста, щоб звернути увагу адміністрації міста, своїх керівників та автомобілістів на нагальну потребу в велодоріжках, велостоянках, цивільних умовах на робочих місцях для того, щоб мати можливість їздити на роботу на велосипедах, а також розраховувати на повагу з боку інших учасників дорожнього руху.

Акція розпочнеться загальним збором під Аркою Дружби народів о 7:30, звідки о 8:00 велосипедисти вирушать вулицею Хрещатик до площі Льва Толстого, по вул. Льва Толстого до вул. Володимирської та по вул. Володимирській до Михайлівської площі.

Велосипедисти міста попереджають:

З 8:00 до 9:00 центр міста буде утруднено для руху через велику кількість велосипедистів. Ми зовсім не хочемо, щоб через нас у когось виникли неприємності через запізнення.