Азербайджан постачатиме для України нафту через трубопровід «Одеса-Броди»
17:49, 23 травня 2006Політика
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Про це заявив Ільхам Алієв
Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ заявляє, що його країна може постачати для України нафту через трубопровід «Одеса-Броди».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів після завершення двосторонньої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
У той же час, на запитання про можливі терміни таких поставок і передбачувані обсяги Президент Азербайджану відповів: «Зараз експерти якраз одержали від нас (глав держав ГУАМ - УНІАН) вказівки й почали роботу вже сьогодні».
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