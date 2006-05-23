Азербайджан постачатиме для України нафту через трубопровід «Одеса-Броди»

Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ заявляє, що його країна може постачати для України нафту через трубопровід «Одеса-Броди».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів після завершення двосторонньої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

У той же час, на запитання про можливі терміни таких поставок і передбачувані обсяги Президент Азербайджану відповів: «Зараз експерти якраз одержали від нас (глав держав ГУАМ - УНІАН) вказівки й почали роботу вже сьогодні».