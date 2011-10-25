Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ радить студентам «думати по-західному, але дивитися на Схід».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав сьогодні під час лекції студентам Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

За словами М.АЗАРОВА, «думати по-західному» означає «гарну, якісну освіту, логічність та жорсткість мислення», а «дивитися на Схід» – «освоювати ринки на Сході».

«Я маю на увазі відкриті ринки, про які ми домовилися тиждень тому, підписавши угоду про зону вільної торгівлі з країнами СНД. Ми маємо відновити ті ринки, які у нас були раніше», - сказав прем’єр.

За його словами, в Україні необхідно вдвічі скоротити кількість фахівців з вищою освітою. «Я маю на увазі фахівців не з реальною вищою освітою, а з липовою освітою», - уточнив М.АЗАРОВ.

Він зауважив, що щороку кількість випускників шкіл в Україні становить близько 450 тисяч, тоді як кількість студентів, які приймають в українські виші, сягає 520 тисяч. «У нас є конкурс не на вступ до вишу, а конкурс між вишами за абітурієнтів», - наголосив М.АЗАРОВ.

На думку прем’єр-міністра, в Україні слід скоротити кількість приватних вишів, які, за його словами, були організовані «на базі перепрофільованих дитячих садків тощо».

Він запевнив, що влада України створить усі необхідні умови, аби найкращі випускники вишів не виїжджали працювати за кордон, а залишалися в Україні.

М.АЗАРОВ наголосив, що Україна має найближчим часом зосередити фінансові ресурси на розвитку пріоритетних напрямів економіки – аграрному секторі, космічних технологіях та ІТ-технологіях.

Як уточнив М.АЗАРОВ, обсяг виробництва у сфері ІТ-технологій в Україні на рік становить 1 мільярд доларів, тоді як у Єгипті – 6 млрд. доларів, а в Індії – 32 млрд. доларів.