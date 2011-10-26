Під вікнами Азарова комуністи кричать «МВФ – вон из Украины!»

Кабінет міністрів України пікетують активісти Комуністичної партії України і Комітету енергетичної незалежності України (КЕНУ).

Як передає кореспондент УНІАН, прихильники КПУ виступають проти приїзду в Україну місії Міжнародного валютного фонду.

У свою чергу, учасники акції КЕНУ вимагають від уряду проводити політику із забезпечення незалежності України в енергетичній сфері.

Обидві акції, в яких беруть участь по декілька десятків чоловік, проходять біля Маріїнського парку.

Активісти КПУ скандують: “МВФ – вон из Украины!” і тримають у руках плакати з написами: «Бесплатный сыр только в мышеловке», «Кредиты МВФ – удавка на шее народа».

У свою чергу, представники КЕНУ вимагають зменшити залежність України від поставок газу з Росії. Крім того, вони незадоволені тим, що уряд не реалізує проекти з виробництва енергії з відновлюваних джерел і не підтримує програму заміщення газу місцевими видами палива.