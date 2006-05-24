Профспілка заявила на акцію протесту 50 тисяч осіб

Сьогодні у Києві Федерація профспілок України проведе масову акцію протесту проти підвищення цін на газ та електроенергію без відповідного соціального захисту громадян.

ФПУ розраховує, що в акції візьмуть участь близько 50 тис. осіб. Про свою участь в акції заявили профспілки залізничників, Академії наук, Збройних Сил, малого і середнього бізнесу.

Водночас незалежні профспілки не беруть участь у акції.

Довідка УНІАН. 1 травня набули чинності постанови Національної комісії регулювання електроенергетики від 30 березня про підвищення на 25% цін на газ та тарифів на електроенергію для населення.

Тарифи на газ і електроенергію для населення НКРЕ пропонувала підвищити ще з 1 січня ц.р., проте тоді Мін’юст не зареєстрував дані постанови через відсутність згоди на їх підвищення з боку профспілок.

ФПУ ухвалила рішення провести 24 травня в Києві масову демонстрацію протесту проти підвищення цін без відповідного соціального захисту громадян. У відповідь на це рішення Кабінет Міністрів України ініціював проведення переговорів, які відбулися 20 і 23 травня. Учора лідери ФПУ заявили, що вимагають від Кабінету Міністрів відмінити постанову про підвищення цін на газ і електроенергію для продовження переговорів.