ГПУ відкрили доступ до інформації про профспілкове майно

В судовому порядку скасовано розпорядження голови Федерації професійних спілок України Василя ХАРИ, який заборонив органам, товариствам і підприємствам профспілок надавати Генеральній прокуратурі та іншим правоохоронним органам інформацію щодо державного майна, що знаходиться у їх віданні.

Про це УНІАН повідомили у відділ зв`язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України.

В повідомленні зазначається, що сьогодні Окружним адміністративним судом м. Києва задоволено позов заступника генерального прокурора України до Федерації профспілок та визнано протиправними і скасовано розпорядження голови ФПУ, який заборонив органам, товариствам і підприємствам профспілок надавати Генпрокуратурі таку інформацію.

В Генпрокуратурі вважають, що “керівництво Федерації професійних спілок України незаконно чинило перешкоди для вжиття заходів прокурорського реагування з метою захисту майнових інтересів держави”.