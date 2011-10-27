Влада Львова заборонила антифашистський конгрес

Міжнародний антифашистський конгрес, запланований на 28 жовтня у Львові, не відбудеться.

Про це повідомив УНІАН один з організаторів заходу, голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр КАЛИНЮК.

За його словами, „місцева влада фактично заборонила проведення конгресу”, побоюючись провокацій з боку радикально налаштованих сил напередодні запланованого на 29 жовтня приїзду Президента України Віктора .ЯНУКОВИЧА на відкриття стадіону до Євро-2012.

„Нам було відмовлено в наданні оренди приміщення в Палаці Г.Хоткевича, мотивуючи це проведенням там інших заходів, хоча ми мали попередню домовленість і вже готувалися відповідні документи”, - наголосив О.КАЛИНЮК.

За його словами, організатори конгресу не відмовилися від його проведення і після узгодження із зарубіжними партнерами визначать наступну дату проведення заходу, який „обов’язково відбудеться у Львові після святкування річниці Жовтневої революції”.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня у Львові планувалося проведення Міжнародного Антифашистського конгресу за участю представників КПУ, КПРФ (Зюганова), ветеранських організацій, антифашистських об‘єднань з України, Росії, Польщі, Чехії.