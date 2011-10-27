Попов відвідає із робочим візитом Париж

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ 27-28 жовтня відвідає із робочим візитом Париж.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, в ході візиту заплановані робочі зустрічі О.ПОПОВА із представниками державних, політичних та бізнесових кіл Франції.

Зокрема, голова КМДА проведе робочу зустріч із представником групи дружби Франція-Україна, сенатором Раймондом КУДЕРКОМ та міністром Аланом МАДЛЕНОМ. Також О.ПОПОВ обговорить питання місцевого самоврядування з головою Асоціації місцевих обранців (MNEL) Андре САНТІНІ.

Окрім того, запланований візит О.ПОПОВА до центру обробки та енергетичної переробки побутових відходів ІССЕАН (ISSEANE), що розташований у передмісті Парижа. Передбачено зустріч із керівництвом компанії Natekko, на якій порушуватимуться питання налагодження співпраці в галузі екологічної безпеки. Разом вони оглянуть унікальний еко-будинок.

Також О.ПОПОВ обговорить питання залучення інвестицій до економіки Києва із представниками бізнесу Франції.