Томенко: через Мороза коаліція зриває угоду про дострокові вибори

Заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що намір коаліції провести позачергову сесію Верховної Ради України V скликання означає ревізію домовленостей щодо проведення дострокових парламентських виборів.

Таку думку він висловив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи розпорядження голови ВР V скликання Олександра МОРОЗА щодо проведення 31 липня позачергової сесії парламенту.

«До офіційного початку передвиборчої кампанії відбувається спроба перегляду угоди, яка була підписана Віктором ЮЩЕНКО, Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Олександром МОРОЗОМ», - сказав М.ТОМЕНКО. Він нагадав, що саме ця угода стала основою виходу з політичної кризи, що виникла навесні після підписання Президентом указу про дострокові вибори ВР.

М.ТОМЕНКО наголосив, що можливість проведення позачергової сесії парламенту ставить під загрозу не лише можливість «демократичного і цивілізованого виходу з кризи шляхом виборів», а й знову приверне увагу міжнародної спільноти до України. За його словами, така увага може бути привернута до України в зв’язку з тим, що деякі високопосадовці продемонструють свою нездатність виконувати зобов’язання, взяті перед українським народом та світом.

М.ТОМЕНКО також зазначив, що проведення позачергової сесії ВР негативно вплине на імідж прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА. Він нагадав, що до останнього моменту О.МОРОЗ вишукував будь-які причини, аби не допустити проведення позачергових виборів. При цьому В.ЯНУКОВИЧ виступав гарантом від коаліції, що вибори таки відбудуться, зауважив М.ТОМЕНКО. «Це завдасть значного удару по його (В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН) іміджу», - вважає заступник лідера БЮТ.

На його думку, ще більше загострить ситуацію той факт, що коаліція на позачерговій сесії ВР має намір розглянути питання про внесення змін до Конституції. М.ТОМЕНКО зазначив, що для редагування Конституції коаліція мала б враховувати не тільки думку Президента та опозиції, а й всього українського суспільства. «Спроба коаліції в односторонньому порядку внести зміни до Конституції відновить жорсткий конфлікт», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Верховної Ради України повідомила, що 27 липня голова Верховної Ради України п’ятого скликання О.МОРОЗ на вимогу 179 народних депутатів видав розпорядження про скликання 31 липня позачергової сесії Верховної Ради України п‘ятого скликання.

Розпорядженням голови Верховної Ради, зокрема, визначено, що у ході позачергової сесії парламенту має бути розглянуто наступні питання про рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2007 року у справі про соціальні гарантії громадян; про стан правового забезпечення проведення позачергових виборів до Верховної Ради України; про закони України, прийняті Верховною Радою України у період з 5 до 27 червня 2007 року; про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо усиновлення»; про проект постанови Верховної Ради України про включення до порядку денного сесії Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до Конституції України та його направлення до Конституційного Суду України (реєстр. № 3725-П).