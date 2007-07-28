Герман: Участь Партії регiонів у засiданнi ВР нiхто не обговорював

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН стверджує, що питання про участь її фракцiї у засiданнi Верховної Ради України 31 липня на жодному рiвнi не обговорювалося

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПР, Г.ГЕРМАН зазначає, що депутатів вiд фракцiї поки що офiцiйно не повiдомили про це засiдання. За її словами, натомiсть, партiя планує у понедiлок провести засiдання Президiї полiтради, на якому буде обговорено питання пiдготовки до Х з`їзду партії Регіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Верховної Ради України повідомила, що 27 липня голова Верховної Ради України п`ятого скликання Олександр МОРОЗ на вимогу 179 народних депутатів видав розпорядження про скликання 31 липня позачергової сесії Верховної Ради України п`ятого скликання.