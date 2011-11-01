Адвокат: Іващенку загрожує параліч та інвалідність

Київські лікарі дійшли висновку, що якщо колишньому т.в.о. міністра оборони Валерію ІВАЩЕНКУ, який обвинувачується у скоєнні службового злочину, найближчим часом не буде надано належного лікування в умовах стаціонару, йому загрожує параліч і як наслідок - інвалідність.

Про це УНІАН заявив адвокат Борис НЕЧИПОРЕНКО, коментуючи рішення Печерського райсуду столиці, який на засіданні 27 жовтня вкотре залишив В.ІВАЩЕНКА під вартою, незважаючи на погіршення його стану здоров’я.

"Згідно з висновками головного невропатолога Шевченківського району Києва, який за ініціативою пенітенціарної служби оглядав мого підзахисного у СІЗО, у нього має місце гостре порушення статодинамічних функцій хребта. Більш того, за висновками лікарів, у зв’язку із тим, що протягом тривалого періоду (з квітня 2011 року) в ІВАЩЕНКА спостерігається стійкий больовий синдром та оніміння правої нижньої кінцівки, це може призвести до паралічу та необхідності оперативного втручання, наслідком якого (у кращому випадку) буде інвалідність", – сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО.

За його словами, "черговим яскравим наочним підтвердженням продовження різкого погіршення стану здоров’я ІВАЩЕНКА може бути той факт, що 27 жовтня він брав участь у судовому засіданні, спираючись на палицю, оскільки отримав таку рекомендацію від лікарів".

Натомість, як зазначив адвокат, у судовому засіданні, незважаючи на очевидне суттєве погіршення стану здоров’я В.ІВАЩЕНКА, що, відповідно до вимог ч. 1 ст. 274 КПК України, «на нашу думку, є безумовною підставою для зміни запобіжного заходу підсудному, Печерський райсуд в черговий раз відмовив у задоволенні клопотання його захисників про заміну йому запобіжного заходу на підписку про невиїзд».

"Ні прокурори, що підтримують обвинувачення, ні суд, який вже не приховує своєї однозначної підтримки позиції обвинувачення, не взяли до уваги дуже серйозні та загрозливі висновки незалежних лікарів щодо стану здоров’я ІВАЩЕНКА", - наголосив Б.НЕЧИПОРЕНКО.

При цьому адвокат підкреслив, що замість зміни запобіжного заходу судді знову «звернули увагу» СІЗО на ненадання В.ІВАЩЕНКУ необхідної медичної допомоги. "І це – незважаючи на вже наданий для цього майже місячний термін, незважаючи на очевидну об’єктивну неможливість лікування мого підзахисного в умовах слідчого ізолятора, що раніше неодноразово офіційно підтверджувало і підтверджує керівництво СІЗО, посилаючись і на відсутність у медичній частині ізолятора неврологічного відділення, і на відсутність посади лікаря-невропатолога, яка взагалі не передбачена чинним штатним розкладом ізолятора", - зауважив Б.НЕЧИПОРЕНКО.

Водночас захисник висловив здивування щодо категоричної позиції представників державного обвинувачення, які у суді заявили, що В.ІВАЩЕНКА неможливо лікувати у Центральному військовому госпіталі, де він стояв на обліку і де є всі необхідні можливості для ефективного лікування, оскільки "військові лікарі – його колишні підлеглі, і тому не можуть бути об’єктивними".

"Такі висловлювання прокурора важко піддаються розумінню… Ми ще раз підкреслюємо, що нашому підзахисному вкрай необхідне лікування в умовах неврологічного стаціонару, причому – термінове і комплексне. А намагання залучати його до участі у судовому процесі шляхом надання виключно знеболювальних препаратів - ні що інше як відверте знущання над хворою людиною", - наголосив Б.НЕЧИПОРЕНКО.