Литвин: до законопроекту про декриміналізацію внесли 260 поправок

До законопроекту про гуманізацію деяких економічних злочинів внесено майже 260 поправок.

Про це повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН сьогодні під час зустрічі зі співдоповідачами Комітету ПАРЄ з питань дотримання обов`язків і зобов`язань країнами-учасницями Ради Європи (Моніторинговий комітет) Маріеттою де ПУРБЕ-ЛУНДІН та Майліс РЕПС.

В.ЛИТВИН зазначив, що цей законопроект є одним з елементів реформування правоохоронної системи. За його словами, сьогодні має відбутися засідання профільного парламентського комітету, на якому планується розглянути пропозиції до тексту законопроекту, ухваленого у першому читанні.

Керівник парламенту наголосив, що реформування й надалі здійснюватиметься у тісному співробітництві з Венеціанською комісією та Радою Європи, де зараз проходить експертизу проект нового Кримінально-процесуального кодексу.

Після прийняття Кримінально-процесуального кодексу буде розроблено Концепцію реформування правоохоронних органів, а також нову редакцію законів про прокуратуру та про адвокатуру, зазначив він.

Нині, сказав В.ЛИТВИН, також триває робота над внесенням змін до Кримінального кодексу України.

Також В.ЛИТВИН під час зустрічі запевнив, що будь-які зміни до Основного Закону вноситимуться у спосіб, визначений чинною Конституцією України.

Спікер зазначив, що нині у рамках створених Президентом України Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, а також Науково-експертної групи з підготовки Конституційної асамблеї триває робота українських науковців, експертів у галузі конституційного права, політиків та представників громадськості над конституційним процесом