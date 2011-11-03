За Пасенюка бюлетені кидають кіпами?

Член фракції НУ-НС Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ заявляє про серйозні порушення під час голосування бюлетенями за призначення Олександра ПАСЕНЮКА на посаду судді Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

За словами В.В’ЯЗІВСЬКОГО, під час голосування бюлетенями народний депутат від Народної партії Юрій ЛИТВИН «підійшов до урни і вкинув у неї кіпу акуратно складених бюлетенів».

«Я не знаю, що він намагався зробити, але знаю, що це протиправні дії, так як він вкинув цілу кіпу бюлетенів», - наголосив В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

За словами депутата, він звернеться до Лічильної комісії ВР, яка «має прийняти рішення про неправомірність голосування і призначити переголосування».

При цьому він додав, що у переголосуванні має бути зацікавлений у першу чергу О.ПАСЕНЮК, для того, щоб підтвердити легітимність свого обрання на посаду судді КСУ.