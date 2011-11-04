Верховна Рада вже сьогодні не працюватиме?

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО прогнозує, що сьогодні ВР вже не поновить пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.ТОМЕНКО висловив у коментарі журналістам.

За словами віце-спікера, опозиція ухвалила рішення не розблоковувати роботу ВР, оскільки немає розуміння і готовності більшості розглядати законопроект щодо декриміналізації статей Кримінального кодексу, за якими засуджено екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО та судять екс-главу МВС Юрія ЛУЦЕНКА.

«Фракції більшості не готові підтримувати погоджену комітетом статтю до декриміналізації… Позиція більшості не змінилася і вони вважають, що політичні опоненти влади мають сидіти», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, у опозиції не залишається іншого варіанту, як блокувати трибуну. «Тому, думаю, сьогодні не почнеться засідання Верховної Ради», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у роботі Верховної Ради на вимогу фракцій «БЮТ-Батьківщина» та НУ-НС було оголошено перерву для проведення Погоджувальної ради голів фракцій та керівництва парламенту. Консультації стосуються ухвалення в другому читанні закону про декриміналізацію низки статей Кримінального кодексу.

При цьому народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" заблокували трибуну та президію парламенту.

Опозиція вимагає сьогодні не розглядати законопроект щодо декриміналізації низки статей Кримінального кодексу, оскільки більшість не збирається голосувати за поправки, запропоновані опозицією.

«Ми не хочемо, щоб цей закон вносився в зал, якщо ми розуміємо, що під нього немає голосів», - сказав, зокрема, заступник лідера фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій СОБОЛЄВ, коментуючи блокування опозицією роботи ВР.

За словами С.СОБОЛЄВА, таким чином закон буде вважатися відхиленим і вже цієї сесії парламент не матиме права повернутися до його розгляду.