Попов нагрянув з перевіркою

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов вимагає, щоб ремонтні роботи в рамках підготовки до Євро виконувались якісно. Про це голова КМДА заявив під час інспекційного огляду робіт на вулиці Червоноармійській.

«Кожен має відчувати, що працюєте насамперед для киян, для міста. Відповідно, необхідність вкладатися у терміни, наближення Євро в жодному разі не повинні впливати на якість робіт. Кожен об’єкт, кожен квадратний метр повинен ремонтуватися з розумінням, що він має слугувати десятиріччя. Ремонтів за принципом «аби до Євро протрималось» я не потерплю!», - сказав Олександр Попов, звертаючись до відповідальних за ремонтні роботи.

За словами голови КМДА, вулиця, на якій розташована головна арена майбутнього Чемпіонату, буде для гостей Києва однією з візитівок міста. «Наше завдання – оформити цю візитівку достойно», - зазначив Олександр Попов.

Олександр Попов відзначив, що під час ремонту Червоноармійської виконано великий обсяг робіт та висловив задоволення, що місто зберегло унікальну бруківку на частині вулиці. «Мені доповідали, що кілька років тому були плани вивезти «незручну бруківку» та зробити асфальтобетонне покриття на всіх ділянках Червоноармійської. Відверто я радий, що тоді ці плани не розпочали реалізовувати. В Києві залишилося не так багато вулиць, де залишилась старовинна бруківка. Ми будь за що повинні зберегти історичну унікальність таких вулиць», - зазначив Олександр Попов.

Під час інспекційної поїздки голові КМДА був продемонстрований новий фонтан з підсвіткою. Зимою фонтан не працюватиме, відтак вже наступної весни радуватиме перехожих.

Голова КМДА подякував архітекторам та будівельникам за подарунок місту та висловив переконання, що фонтан стане одним з центрів тяжіння в Києві, улюбленим місцем відпочинку киян та гостей міста. «Загалом фонтани завжди були окрасою Києва, його неповторною ознакою. Ми прагнемо, аби Київ був комфортним та красивим містом, тому й надалі будемо будувати аналогічні споруди. З часом у кожному районі Києва з’являться подібні красиві сучасні каскади», - зазначив Олександр Попов.

Главком