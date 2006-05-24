Повторно обрано голову Полтавської обласної ради

Депутати Полтавської обласної ради повторно обрали члена фракції БЮТ Володимира МАРЧЕНКА головою облради.

Як передає кореспондент УНІАН, за кандидатуру В.МАРЧЕНКА проголосував 61 депутат із 61, які взяли участь в голосуванні.

Нагадаємо, на вимогу 34-х депутатів обласної ради сьогодні в Полтаві проходить позачергова сесія обласної ради п`ятого скликання. Депутати розглядають питання "Про постанову Київського районного суду м. Полтави від 16 травня 2006 року про відміну рішення першої сесії п`ятого скликання Полтавської обласної ради від 28 квітня 2006 року "Про обрання голови Полтавської обласної ради п`ятого скликання". В.МАРЧЕНКО, обраний 28 квітня головою, сьогодні подав у відставку. Проте депутати знову вирішили провести вибори і висунули на посаду голови Полтавської облради одну кандидатуру від депутатської більшості - члена фракції БЮТ В.МАРЧЕНКА.

Депутати від Партії регіонів відмовилася брати участь в обранні голови Полтавської облради.

Довідка УНІАН. Київський районний суд Полтави відмінив рішення першої сесії Полтавської облради про обрання В.МАРЧЕНКА (фракція БЮТ) головою Полтавської обласної ради. Про це повідомила прес-служба обласного відділення Партії регіонів. За їх даними, 16 травня в суді було завершено слухання справи за позовом члена фракції Партії регіонів в облраді депутата Олександра КОВАЛЯ про незаконне рішення першої сесії облради п`ятого скликання про обрання голови облради.

Раніше В.МАРЧЕНКО заявляв, що планує оспорювати рішення суду в Апеляційному суді, проте 24 травня з ранку подав у відставку.

У Полтавській облраді 90 депутатів. Депутатська більшість становить 59 депутатів від БЮТ, НСНУ, СПУ.