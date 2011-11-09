Прес-ланч з ТОП-менеджерами BigBoard B.V.

У вівторок, 15 листопада, о 16.00 у конференц-залі «Париж» в готелі Hyaat RegencyKiev відбудеться щорічний Прес-ланч з ТОП-менеджерами груп BigBoard B.V. (Париж-Прага), BigBoard Ukraine. Тема: «Зовнішня реклама: світові тенденції та українські реалії». Серед учасників заходу: Йозеф ОНДЕРКА - керівник BigBoard B.V., спільного підприємства BigBoard Group і французької компанії JCDecaux в Україні та Росії. Аскольд ШЕСТУНОВ – СЕО BigBoard Ukraine. А також провідні ТОП-менеджери групи компаній: Юрій ЧАРУХА, Олена БЕСХЛЄБНА, Любов НІКОЛАЄВА, Тетяна ПАЧИНА. Адреса готелю Hyaat RegencyKiev: Київ, вул. Алли Тарасової, 5. Контакти для акредитації: Ольга ХОМЕНКО (096) 968-87-89 press@bigboard.ua

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