Прес-ланч з ТОП-менеджерами BigBoard B.V.

17:42, 09 листопада 2011
Політика
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У вівторок, 15 листопада, о 16.00 у конференц-залі «Париж» в готелі Hyaat RegencyKiev відбудеться щорічний Прес-ланч з ТОП-менеджерами груп BigBoard B.V. (Париж-Прага), BigBoard Ukraine.

Тема: «Зовнішня реклама: світові тенденції та українські реалії».

Серед учасників заходу:

Йозеф ОНДЕРКА - керівник BigBoard B.V., спільного підприємства BigBoard Group і французької компанії JCDecaux в Україні та Росії.

Аскольд ШЕСТУНОВ – СЕО BigBoard Ukraine.

А також провідні ТОП-менеджери групи компаній: Юрій ЧАРУХА, Олена БЕСХЛЄБНА, Любов НІКОЛАЄВА, Тетяна ПАЧИНА.

Адреса готелю Hyaat RegencyKiev: Київ, вул. Алли Тарасової, 5.

Контакти для акредитації:

Ольга ХОМЕНКО

(096) 968-87-89

press@bigboard.ua

 

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