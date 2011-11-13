Лавринович був шокований результатом реформи держслужби

Приклад реформування держслужби показує виняток з правил. Оскільки робоча група, яку очолює міністр юстиції Олександр Лавринович, пропонувала інші варіанти реформування цього напряму.

Про це в інтерв`ю ZN.UA заявив сам О. Лавринович. Коментуючи призначення Толкованова, який у 2009 році мав судимість за розголошення державної таємниці, міністр сказав: «Пан Толкованов справді особа специфічна ... Насправді і це призначення, і новий статус держслужби, яка раптом стала агентством, дійсно пройшли повз мене. Хоча мене важко чимось здивувати, але я, чесно кажучи, був у шоці від того, що сталося. Навіть на якийсь час вийшов зі свого звичного стану рівноваги. Хоча від самого початку розумів, що легкого і злагодженого руху реформи не буде. Занадто багато нюансів, граней, інтересів, сфер впливу ... Але це найбільше відхилення, яке взагалі можна було собі уявити».

Коментуючи розділення політичних і адміністративних посад на держслужбі (відмовився від держсекретаря і ввів посаду зама міністра-керівника апарату), О. Лавринович сказав: «Тут усе не так драматично. Нормативно все правильно виписано. У 2003-му в указі президента були «заклинання» з приводу незмінюваності держсекретарів. Зараз конкретні норми. Міністр, його перший заступник і ще один заступник міністра — політичні фігури, які йдуть разом з міністром. А заступник — керівник апарату — це держслужбовець. Його можна звільнити тільки за серйозні порушення. На нього поширюється закон про держслужбу. Тобто при зміні міністра його ніхто не зможе звільнити. Немає такої норми в законі».