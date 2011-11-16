Кримські депутати сьогодні перетрусять свій уряд

Депутати Верховної Ради Криму на пленарному засіданні в середу, 16 листопада, мають намір звільнити соратника колишнього прем'єр-міністра автономії Василя Джарти - Катерину ЮРЧЕНКО з посади заступника голови Ради міністрів - міністра економічного розвитку Криму.

Проект рішення розміщено на сайті кримського парламенту.

На місце К.ЮРЧЕНКО планується призначити нинішню управляючу справами Радміну АРК Ольгу УДОВІНУ. Вона, як очікується, суміщатиме дві посади - віце-прем'єрську і керівника апарату кримського уряду.

Міністерство економіки автономії депутати хочуть повернути його колишній керівниці - нині першому заступникові міністра економіки АРК Світлані ВЕРБІ.

Крім того, кримського віце-прем'єра Азіза АБДУЛЛАЄВА планують позбавити керівної посади в Міністерстві регіонального розвитку і ЖКГ автономії і віддати це крісло його першому заступнику Сергію БРАЙКУ.

У заступника голови Радміну Криму Георгія ПСАРЬОВА парламентарії мають намір забрати посаду міністра курортів і туризму, знову призначивши на неї Олександра ЛІЄВА (нині перший заступник міністра).

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Криму 8 листопада призначила екс-міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА головою Радміну ВРК.

В.Джарти, який працював на посту прем'єра автономії близько 1,5 років, помер у серпні після тяжкої хвороби.