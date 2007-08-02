Шахтар з фермером посунули Мартинюка з першої п`ятірки КПУ

КПУ змінить трьох кандидатів в депутати в першої п`ятірки виборчого списку порівняно зі списком 2006 р. Про це РБК-Україна повідомив член КПУ, народний депутат Верховної Ради України V скликання Леонід Грач. За його словами, в першій п`ятірці списку з`явилися три нові людини: Євген Волинець (шахтар з м. Шахтарська, Донецька обл.), Марина Перестенко (фермер з АРК), а також Юрій Гайдаєв (міністр охорони здоров`я). При цьому, в першій п`ятірці відсутні Адам Мартинюк (перший заступник голови ВР V скликання), Катерина Самойлик і Омелян Парубок. Л.Грач також повідомив, що А.Мартинюк буде в списку, але в першу п`ятірку не входитиме.

КПУ сьогодні, 2 серпня 2007 р., почала роботу позачергового з`їзду партії. На з`їзді планується розглянути проект Передвиборної програми партії, прийнятої на об`єднаному Пленумі ЦК і ЦКК КПУ 28 липня 2007 р. Позачерговий з`їзд КПУ також розгляне персональний список кандидатів в народні депутати.

РБК-Україна