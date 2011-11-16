Луценко вітає поновлення Паскала: це суперпрофі

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає правильним рішення нинішнього керівника МВС поновити на посаді керівника Головного управління карного розшуку Департаменту кримінальної міліції МВС України генерал-лейтенанта міліції Василя ПАСКАЛА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».

Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що В.ПАСКАЛ вже обіймав цю посаду з 2004 по березень 2010 року.

«ПАСКАЛ – це людина, яка живе важкою працею розшуківця», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Мене ніколи не хвилювало його донецьке походження. Він та його команда – суперпрофі своєї справи», - наголосив екс-міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО також висловив сподівання, що «чистки кадрів карного розшуку від Центрального апарату до областей та районів, які проводив МОГИЛЬОВ, відійдуть у минуле».

Як повідомляв УНІАН, новий міністр внутрішніх справ Віталій ЗАХАРЧЕНКО 15 листопада призначив В.ПАСКАЛА начальником Головного управління карного розшуку Департаменту кримінальної міліції МВС.