Луценко вітає поновлення Паскала: це суперпрофі
Кадрове рішення нового міністра
Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає правильним рішення нинішнього керівника МВС поновити на посаді керівника Головного управління карного розшуку Департаменту кримінальної міліції МВС України генерал-лейтенанта міліції Василя ПАСКАЛА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».
Ю.ЛУЦЕНКО нагадав, що В.ПАСКАЛ вже обіймав цю посаду з 2004 по березень 2010 року.
«ПАСКАЛ – це людина, яка живе важкою працею розшуківця», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.
«Мене ніколи не хвилювало його донецьке походження. Він та його команда – суперпрофі своєї справи», - наголосив екс-міністр.
Ю.ЛУЦЕНКО також висловив сподівання, що «чистки кадрів карного розшуку від Центрального апарату до областей та районів, які проводив МОГИЛЬОВ, відійдуть у минуле».
Як повідомляв УНІАН, новий міністр внутрішніх справ Віталій ЗАХАРЧЕНКО 15 листопада призначив В.ПАСКАЛА начальником Головного управління карного розшуку Департаменту кримінальної міліції МВС.