Кінах намагається знову сподобатися Ющенку?

Міністр економіки України Анатолій КІНАХ виступає проти продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні громадської ради при Міністерстві економіки України.

На його думку, продовжувати мораторій не варто, оскільки цим стримується формування системи іпотеки, залучення інвестицій, зокрема в аграрно-промисловий комплекс.

«Зараз за цей термін, що залишився, треба зробити все, щоб було здійснено реальні кроки з функціонування в Україні сучасного й прозорого ринку землі», - сказав А.КІНАХ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня ц.р. міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК заявив, що мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року може бути продовжений.

Як повідомив 31 липня заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК, Президент Віктор ЮЩЕНКО не підтримуватиме пролонгацію мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

У Секретаріаті вважають, що треба до початку роботи нової Верховної Ради напрацювати два законопроекти - про державний земельний кадастр і ринок землі, які дадуть можливість розблоковувати питання прав власності на землю.

Довідка УНІАН. У даний час в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року.

Закон «Про державний земельний кадастр» було прийнято Верховною Радою 20 березня 2007 року. 13 квітня 2007 року Президент України наклав на нього вето.

Закон «Про ринок земель» було прийнято в першому читанні 17 червня 2004 року.